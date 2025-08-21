„Alles was zählt“-Vorschau heute: Kilian hat seine Ziele fest im Blick (21.8.25)

In "Alles was zählt" setzt Kilian raffiniert seine Interessen gegen die Steinkamps durch.

Kilian versteht es geschickt, seine Ziele gegen die Steinkamps durchzusetzen. Als er in Lucie eine Leidensgenossin erkennt, will er daraus seinen Vorteil ziehen. Nathalie fasst den Entschluss, Maximilian den Kontakt zu seinem Sohn Diego zu ermöglichen - bis sie merkt, dass sich bereits jemand anderes darum gekümmert hat. Imani ahnt, dass Kilians Angebot einer Traumwohnung im Townhouse nicht ohne Hintergedanken kommt, wagt aber trotzdem einen entschlossenen Schritt.

"Alles was zählt" ist eine erfolgreiche deutsche Daily Soap, die seit vielen Jahren das Publikum fesselt. Die Serie spielt in Essen und konzentriert sich auf das Leben der Menschen rund um das fiktive Sportzentrum "Steinkamp Sport & Wellness". Im Mittelpunkt stehen persönliche Dramen, Leidenschaften und Ambitionen der Charaktere, die eng mit Sport, Liebe und Intrigen verflochten sind.

Die Handlung dreht sich um die Welt des Eiskunstlaufens, wobei sportliche Leidenschaften und Wettkämpfe oft die Kulisse für emotionale Verwicklungen und persönliche Herausforderungen bilden. Die Serie kombiniert gekonnt sportliche Wettkämpfe mit Liebesgeschichten, Intrigen und dem Streben der Charaktere nach persönlichem und beruflichem Erfolg.

Die Protagonisten der Serie haben unterschiedliche Hintergründe und Ziele, die sich immer wieder in ihren Beziehungen, Karrieren und Familienverhältnissen widerspiegeln. Die Geschichten sind geprägt von Liebe, Eifersucht, Rivalität, aber auch von Zusammenhalt und Freundschaft.

"Alles was zählt" schafft es, ein breites Publikum anzusprechen, indem es Themen wie Sport, Liebe und persönliche Entwicklung miteinander verknüpft. Die Serie bietet eine Mischung aus romantischen Momenten, spannenden Wettkämpfen und dramatischen Wendungen, die die Zuschauer fesseln und sie täglich mit neuen Entwicklungen überraschen.