„Alles was zählt“-Vorschau heute: Charlie kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten (20.12.24)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 20. Dezember 2024

1 Justus (Matthias Brüggenolte) lässt seine Wut an Hanna (Sarah Victoria Schalow) aus. Foto: RTL / Julia Carola Pohle

Jenny geht in "Alles was zählt" auf Abstand zu Justus. Charlie leidet an Liebeskummer.











Jenny versucht, nach ihrem Liebeskummer so viel Distanz wie möglich zu Justus zu schaffen. Dabei begegnet sie einer Person aus ihrer Vergangenheit. Hannas Ärger auf Justus wächst, als sie Charlie in ihrem Herzschmerz beisteht. Schließlich kommt es zu einer Konfrontation zwischen Hanna und Justus, bei der sie ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten kann. Nathalie und Matteo laufen sich erneut über den Weg, und als sie sieht, wie liebevoll er sich um Diego kümmert, nimmt sie ihn in einem neuen Licht wahr.