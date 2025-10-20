„Alles was zählt“-Vorschau heute: Peggy bekommt Unterstützung von Hanna (20.10.25)

Hanna stellt sich in "Alles was zählt" schützend vor Peggy, als deren Vergangenheit sie wieder einholt.

Imani und Jan entscheiden, ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Vanessa freut sich für sie, ist aber zugleich besorgt. Hanna stellt sich schützend vor Peggy, als deren Vergangenheit sie einholt, und fragt sich, ob sie Peggy damit nicht überfordert. Ben und Gabriella erkennen, dass sie aus unterschiedlichen Welten stammen. Kilian beobachtet das und sieht darin seine Chance.

„Alles was zählt“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 2006 bei RTL ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt steht das Leben rund um das Steinkamp-Zentrum in Essen, ein Sport- und Eislaufzentrum, das als Dreh- und Angelpunkt der Geschichten dient. Ursprünglich lag der Fokus stark auf dem Eiskunstlauf und dem Weg junger Talente an die Spitze, doch inzwischen sind auch andere Themen wie Familie, Liebe, Machtkämpfe und Intrigen ins Zentrum gerückt.

Die Serie erzählt von den Höhen und Tiefen der Steinkamp-Familie sowie zahlreicher anderer Figuren, die im Laufe der Jahre eingeführt wurden. Typisch sind dramatische Wendungen, heimliche Affären, Verrat und persönliche Schicksalsschläge, die das Leben der Charaktere immer wieder auf den Kopf stellen. Gleichzeitig bietet „Alles was zählt“ emotionale Liebesgeschichten, Freundschaften und Momente des Zusammenhalts, sodass sich Drama und Herzschmerz mit Hoffnung und Happy Ends abwechseln.

Der Hauptcast von "Alles was zählt"

Tatjana Clasing als Simone Steinkamp

Silvan-Pierre Leirich als Richard Steinkamp

Julia Augustin als Vanessa Friederike Steinkamp

Ania Niedieck als Isabelle Reichenbach

Amrei Haardt als Nathalie Reichenbach

Julia Wiedemann als Lucie Ziegler

Berrit Arnold als Daniela Ziegler

Suri Abbassi als Leyla Öztürk

Stefan Bockelmann als Henning Ziegler

Féréba Koné als Imani Okana

Marc Dumitru als Kilian Reichenbach