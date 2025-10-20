„Alles was zählt“-Vorschau heute: Peggy bekommt Unterstützung von Hanna (20.10.25)

Hanna stellt sich in "Alles was zählt" schützend vor Peggy, als deren Vergangenheit sie wieder einholt.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Imani und Jan entscheiden, ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Vanessa freut sich für sie, ist aber zugleich besorgt. Hanna stellt sich schützend vor Peggy, als deren Vergangenheit sie einholt, und fragt sich, ob sie Peggy damit nicht überfordert. Ben und Gabriella erkennen, dass sie aus unterschiedlichen Welten stammen. Kilian beobachtet das und sieht darin seine Chance.