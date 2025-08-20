„Alles was zählt“-Vorschau heute: Lucie macht einen Fehler (20.8.25)

Charlie muss in "Alles was zählt" entscheiden, ob sie weiterhin an Milan gebunden sein will.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Nathalie begreift, dass sie Diego seinen Vater nicht länger verheimlichen kann. Doch tief in ihrem Inneren hat sie diesen Schritt schon längst vollzogen. Lucie will mit Simones Unterstützung gegen Bens Degradierung vorgehen, macht jedoch den Fehler, sich vorher mit Gabriella zu streiten. Milan ist unzuverlässig - Charlie muss allein entscheiden, ob sie weiter an ihm festhalten will.