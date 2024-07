„Alles was zählt“-Vorschau heute: Yannick begegnet einem alten Feind (19.7.24)

1 Yannick (Dominik Flade) blickt glücklich einer Zukunft mit Isabelle entgegen. Foto: RTL

Yannick steht in "Alles was zählt" plötzlich einem alten Feind gegenüber. Tom will nichts mit Marvin zu tun haben.











Yannick freut sich auf eine glückliche Zukunft mit Isabelle, als er plötzlich seinem alten Feind gegenübersteht, der Isabelle in seiner Gewalt hat. Tom will Marvin nicht in sein Leben lassen, da er Ärger befürchtet. Doch dann findet Imani Marvin in einem desolaten Zustand vor. Daniela ist entsetzt, als sie bemerkt, dass die Kette von Simone verschwunden ist. Als die Suche erfolglos bleibt, glaubt sie, den Verlust gestehen zu müssen.