„Alles was zählt“-Vorschau heute: Imani konfrontiert Johannes mit ihrer Vermutung (18.3.25)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 18. März 2025

1 Imani (Féréba Koné, r.) verweist Johannes (Maximilian Schneider) bestimmt auf seinen Platz. Links Leyla (Suri Abbassi) Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Alles was zählt" befürchtet Imani, dass Johannes sie sabotiert hat. Daniela möchte Hanna unterstützen.











Imani fürchtet, dass Johannes ihr absichtlich Steine in den Weg legt. Als sie ihn damit konfrontiert, geht sie ein großes Risiko ein. Daniela möchte Hanna helfen, ihren Liebeskummer besser zu bewältigen, erwischt sie dabei jedoch in einem ungünstigen Moment. Jenny will sich ändern, distanziert sich von Simone und übernimmt gegenüber Ben Verantwortung für ihr Handeln.