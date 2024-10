„Alles was zählt“-Vorschau heute: Simone muss eine harte Entscheidung treffen (17.10.24)

1 "Alles was zählt": Lucie (r.) klagt Franziska ihr Leid. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Alles was zählt" geht Lucie als Justus' Vertretung zu weit und bekommt Ärger. Charlie und Valea geraten in Streit.











Link kopiert



Simone kehrt ohne Ergebnisse zurück. Deniz hat die Sorge, nicht allen Läuferinnen gerecht zu werden, was Simone zu einer harten Entscheidung zwingt. Charlie und Valea lassen ihren privaten Frust aneinander aus. Verzweifelt appelliert Leyla an den Teamgeist und das gemeinsame Ziel. In ihrem Eifer, Justus bestmöglich zu vertreten, übertreibt es Lucie - was zu Spannungen mit Tom und Hanna führt.