„Alles was zählt“-Vorschau heute: Nathalie hält Maximilian weiter auf Abstand (17.9.25)

Maximilian sieht in "Alles was zählt" eine Chance, Nathalie doch noch näher zu kommen.

Nathalie hält Maximilian weiter auf Abstand, sehr zu seinem Ärger. Als sie Hilfe benötigt und Matteo ausfällt, wittert er seine Chance. Imani hat sich sofort verliebt und versucht überfordert, Jan, Vanessas Studienfreund, zu meiden - ohne Erfolg. Simone beobachtet den Konflikt zwischen Gabriella und Joana und erkennt niedergeschlagen die Fehler wieder, die sie selbst bei Jenny gemacht hat.

„Alles was zählt“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 2006 bei RTL ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt steht das Leben rund um das Steinkamp-Zentrum in Essen, ein Sport- und Eislaufzentrum, das als Dreh- und Angelpunkt der Geschichten dient. Ursprünglich lag der Fokus stark auf dem Eiskunstlauf und dem Weg junger Talente an die Spitze, doch inzwischen sind auch andere Themen wie Familie, Liebe, Machtkämpfe und Intrigen ins Zentrum gerückt.

Die Serie erzählt von den Höhen und Tiefen der Steinkamp-Familie sowie zahlreicher anderer Figuren, die im Laufe der Jahre eingeführt wurden. Typisch sind dramatische Wendungen, heimliche Affären, Verrat und persönliche Schicksalsschläge, die das Leben der Charaktere immer wieder auf den Kopf stellen. Gleichzeitig bietet „Alles was zählt“ emotionale Liebesgeschichten, Freundschaften und Momente des Zusammenhalts, sodass sich Drama und Herzschmerz mit Hoffnung und Happy Ends abwechseln.