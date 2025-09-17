„Alles was zählt“-Vorschau heute: Nathalie hält Maximilian weiter auf Abstand (17.9.25)

Maximilian sieht in "Alles was zählt" eine Chance, Nathalie doch noch näher zu kommen.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Nathalie hält Maximilian weiter auf Abstand, sehr zu seinem Ärger. Als sie Hilfe benötigt und Matteo ausfällt, wittert er seine Chance. Imani hat sich sofort verliebt und versucht überfordert, Jan, Vanessas Studienfreund, zu meiden - ohne Erfolg. Simone beobachtet den Konflikt zwischen Gabriella und Joana und erkennt niedergeschlagen die Fehler wieder, die sie selbst bei Jenny gemacht hat.