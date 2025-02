Alles was zählt“-Vorschau heute: Jenny betäubt ihren Frust mit Alkohol (17.2.25)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 17. Februar 2025

1 Nathalie (Amrei Haardt) fliegt vor Matteo mit ihrer Notlüge auf. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Leyla erkennt in "Alles was zählt", wie sehr Charlie das Eis vermisst. Sie schmiedet einen Plan.











Jenny betäubt ihre Schuldgefühle und die Trauer um Justus schon seit Wochen mit Alkohol. Doch Ingo will das nicht länger mit ansehen und beschließt, einzugreifen. Nathalie ist peinlich berührt, als sie erkennt, dass sie ihr Date mit Matteo nur wegen eines Missverständnisses abgesagt hat, und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Währenddessen bemerkt Leyla, wie sehr Charlie das Eislaufen vermisst - auch wenn diese es nicht zugeben will. Also fasst Leyla einen Plan, um Charlie mit einer kleinen List wieder aufs Eis zu bringen.