„Alles was zählt“-Vorschau heute: Johannes plant eine Intrige (15.7.25)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 15. Juli 2025

1 "Alles was zählt": Vanessa lässt Johannes diplomatisch auflaufen. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Johannes will Vanessa in "Alles was zählt" durch eine Intrige loswerden.











Vanessa plant einen Eingriff an Valeas Herz. Für Johannes ist es die perfekte Gelegenheit, seine Kollegin mit einer fiesen Intrige loszuwerden. Währenddessen beweisen Lucie und Ben erneut, wie gut sie als Team funktionieren. Bei der gemeinsamen Arbeit an einem Konzept übermannt sie die Müdigkeit - und führt zu einem emotionalen Moment. Nathalie beruhigt Matteo: Valea sei in besten Händen. Doch die Gefahr durch Johannes bleibt ihr verborgen.