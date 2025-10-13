„Alles was zählt“-Vorschau heute: Imani gibt ihre Hoffnung nicht auf (13.10.25)

In "Alles was zählt" muss Vanessa mit ansehen, wie Imani sich Hoffnungen auf eine Zukunft mit Jan macht.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Vanessa muss mitansehen, wie Imani immer stärker auf eine gemeinsame Zukunft mit Jan hofft. Nathalie akzeptiert widerwillig Maximilians Unterstützung. Als er die Gelegenheit nicht ausnutzt, entsteht ein unerwartet vertrauter Moment. Leyla versucht, mit dem neuen Trainer klarzukommen. Doch schon bald schwindet ihr Ärger, und die beiden kommen sich gefährlich nahe.