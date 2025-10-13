„Alles was zählt“-Vorschau heute: Imani gibt ihre Hoffnung nicht auf (13.10.25)
1
Vanessa (Julia Augustin, l.) fängt Imani (Féréba Koné) auf. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Alles was zählt" muss Vanessa mit ansehen, wie Imani sich Hoffnungen auf eine Zukunft mit Jan macht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa muss mitansehen, wie Imani immer stärker auf eine gemeinsame Zukunft mit Jan hofft. Nathalie akzeptiert widerwillig Maximilians Unterstützung. Als er die Gelegenheit nicht ausnutzt, entsteht ein unerwartet vertrauter Moment. Leyla versucht, mit dem neuen Trainer klarzukommen. Doch schon bald schwindet ihr Ärger, und die beiden kommen sich gefährlich nahe.

 

„Alles was zählt“ ist eine deutsche Daily-Soap, die seit 2006 bei RTL ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt steht das Leben rund um das Steinkamp-Zentrum in Essen, ein Sport- und Eislaufzentrum, das als Dreh- und Angelpunkt der Geschichten dient. Ursprünglich lag der Fokus stark auf dem Eiskunstlauf und dem Weg junger Talente an die Spitze, doch inzwischen sind auch andere Themen wie Familie, Liebe, Machtkämpfe und Intrigen ins Zentrum gerückt.

Die Serie erzählt von den Höhen und Tiefen der Steinkamp-Familie sowie zahlreicher anderer Figuren, die im Laufe der Jahre eingeführt wurden. Typisch sind dramatische Wendungen, heimliche Affären, Verrat und persönliche Schicksalsschläge, die das Leben der Charaktere immer wieder auf den Kopf stellen. Gleichzeitig bietet „Alles was zählt“ emotionale Liebesgeschichten, Freundschaften und Momente des Zusammenhalts, sodass sich Drama und Herzschmerz mit Hoffnung und Happy Ends abwechseln.

Der Hauptcast von "Alles was zählt"

  • Tatjana Clasing als Simone Steinkamp
  • Silvan-Pierre Leirich als Richard Steinkamp
  • Julia Augustin als Vanessa Friederike Steinkamp
  • Ania Niedieck als Isabelle Reichenbach
  • Amrei Haardt als Nathalie Reichenbach
  • Julia Wiedemann als Lucie Ziegler
  • Berrit Arnold als Daniela Ziegler
  • Suri Abbassi als Leyla Öztürk
  • Stefan Bockelmann als Henning Ziegler
  • Féréba Koné als Imani Okana
  • Marc Dumitru als Kilian Reichenbach

"Alles was zählt" bei RTL+ schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann die Folge in der App oder im Browser nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

 