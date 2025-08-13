„Alles was zählt“-Vorschau heute: Deniz sorgt sich um Charlie (13.8.25)

Maximilian nutzt in "Alles was zählt" erneut Sophias Hilfe, um Diego heimlich zu sehen.

Maximilian bittet Sophia erneut um Hilfe, um Diego heimlich zu treffen - diesmal fliegt er allerdings auf. Daniela und Henning motivieren Lennox, seine Mutter zu seinem 18. Geburtstag einzuladen. Die Freude über Peggys Zusage ist allerdings nur von kurzer Dauer. Charlie fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie sie mit allem umgehen soll. Deniz hat Verständnis und bietet ihr seine Unterstützung an.

"Alles was zählt" ist eine erfolgreiche deutsche Daily Soap, die seit vielen Jahren das Publikum fesselt. Die Serie spielt in Essen und konzentriert sich auf das Leben der Menschen rund um das fiktive Sportzentrum "Steinkamp Sport & Wellness". Im Mittelpunkt stehen persönliche Dramen, Leidenschaften und Ambitionen der Charaktere, die eng mit Sport, Liebe und Intrigen verflochten sind.

Die Handlung dreht sich um die Welt des Eiskunstlaufens, wobei sportliche Leidenschaften und Wettkämpfe oft die Kulisse für emotionale Verwicklungen und persönliche Herausforderungen bilden. Die Serie kombiniert gekonnt sportliche Wettkämpfe mit Liebesgeschichten, Intrigen und dem Streben der Charaktere nach persönlichem und beruflichem Erfolg.

Die Protagonisten der Serie haben unterschiedliche Hintergründe und Ziele, die sich immer wieder in ihren Beziehungen, Karrieren und Familienverhältnissen widerspiegeln. Die Geschichten sind geprägt von Liebe, Eifersucht, Rivalität, aber auch von Zusammenhalt und Freundschaft.

"Alles was zählt" schafft es, ein breites Publikum anzusprechen, indem es Themen wie Sport, Liebe und persönliche Entwicklung miteinander verknüpft. Die Serie bietet eine Mischung aus romantischen Momenten, spannenden Wettkämpfen und dramatischen Wendungen, die die Zuschauer fesseln und sie täglich mit neuen Entwicklungen überraschen.