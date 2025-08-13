„Alles was zählt“-Vorschau heute: Deniz sorgt sich um Charlie (13.8.25)

Maximilian nutzt in "Alles was zählt" erneut Sophias Hilfe, um Diego heimlich zu sehen.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Maximilian bittet Sophia erneut um Hilfe, um Diego heimlich zu treffen - diesmal fliegt er allerdings auf. Daniela und Henning motivieren Lennox, seine Mutter zu seinem 18. Geburtstag einzuladen. Die Freude über Peggys Zusage ist allerdings nur von kurzer Dauer. Charlie fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie sie mit allem umgehen soll. Deniz hat Verständnis und bietet ihr seine Unterstützung an.