„Alles was zählt“-Vorschau heute: Jenny und Vanessa kriegen sich in die Haare (13.6.25)

1 ""Alles was zählt"": Vanessa (l.) atmet auf, als Jenny Simone (r.) doch zur Seite steht. Foto: RTL

Vanessa ist in "Alles was zählt" entschlossen, Simone vor einem großen Fehler zu bewahren.











Link kopiert



Vanessa will verhindern, dass Simone einen folgenschweren Fehler begeht. Als Jenny dafür kein Verständnis hat, sagt Vanessa ihr schonungslos die Meinung. Leyla hegt gleich am ersten Tag ihres neuen Praktikums in der Physiotherapie einen schlimmen Verdacht. Doch wird Johannes sie ernst nehmen und eingreifen? Daniela kommt mit Dragans Nähe nur schwer klar. Als sie glaubt, ihn bei einem krummen Ding zu erwischen, fühlt sie sich in ihrer Abneigung bestätigt.