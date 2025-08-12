„Alles was zählt“-Vorschau heute: Charlie bangt um ihre Beziehung (12.8.25)

Isabelle macht Lennox in "Alles was zählt" eine harte Ansage.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Charlie malt sich voller Angst die Folgen ihrer Trennung aus. Sie bangt um ihre Karriere und auch um ihre Beziehung zu Deniz. Matteo sucht das offene Gespräch mit Maximilian, um sicherzugehen, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Nathalie bleibt misstrauisch - und das nicht ohne Grund. Isabelle glaubt, dass Lennox hinter Sophias Verhalten steckt, und stellt ihn scharf zur Rede. Doch damit bringt sie Sophia nur noch mehr gegen sich auf.