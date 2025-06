„Alles was zählt“-Vorschau heute: Simone lässt ihren Gefühlen freien Lauf (12.6.25)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 12. Juni 2025

1 Vanessa (Julia Augustin, l.) möchte Simone (Tatjana Clasing) vor einem Fehler bewahren. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Vanessa macht sich Sorgen um Simone, die sich immer mehr zurückzieht. Als Simone ihren Gefühlen freien Lauf lässt, will Vanessa für sie da sein. Charlie merkt nicht, wie sehr Deniz seine wahren Gefühle unterdrückt, und glaubt verletzt, dass ihm nur ihre sportliche Leistung wichtig ist. Daniela möchte Dragan zwar unterstützen, wünscht sich aber gleichzeitig, dass er möglichst weit weg einen Neuanfang startet - denn sie fühlt sich von ihm wie eine Motte vom Licht angezogen.

