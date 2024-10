„Alles was zählt“-Vorschau heute: Hanna wird alles zu viel (11.10.24)

1 Jenny (Kaja Schmidt Tychsen) versichert Justus (Matthias Brüggenolte), auf seiner Seite zu stehen. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Jenny glaubt in "Alles was zählt", eine Einladung von Justus erhalten zu haben. Valea fühlt sich benachteiligt.











Jenny glaubt, eine Einladung von Justus bekommen zu haben, doch die war eigentlich für ihn bestimmt und stammt von Charlie, die sehnsüchtig auf ihn wartet. Tom, Imani und Kilian lassen ihren Frust über ihre Konflikte an Hanna aus, was ihr endgültig zu viel wird. Valea fühlt sich benachteiligt, als Deniz Leyla im Training bevorzugt und sie in dem Artikel in "Kufe&Eis" kaum erwähnt wird.