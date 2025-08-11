„Alles was zählt“-Vorschau heute: Wer ist die geheimnisvolle Frau? (11.8.25)

Charlie fürchtet in "Alles was zählt" um ihre Karriere.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Ben kann die geheimnisvolle Frau nicht vergessen und ist fest entschlossen, sie zu finden - überraschenderweise stößt er im engsten Familienkreis auf sie. Nach der Trennung von Milan hat Charlie Angst, dass ihre berufliche Zukunft ruiniert ist. Doch Deniz macht ihr Mut - und bringt sie auf eine beunruhigende Spur. Als Isabelle für einen Job verreist, sieht Sophia ihre Chance: Um Lennox zu beeindrucken, schmeißt sie kurzerhand eine private Party.