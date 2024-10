„Alles was zählt“-Vorschau heute: Imani hat vor Kilian Geheimnisse (9.10.24)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 9. Oktober 2024

1 Charlotte "Charlie" (Shaolyn Fernandez) ist entsetzt, als Justus (Matthias Brüggenolte) die Affäre scheinbar beenden will. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Imani verschweigt Kilian in "Alles was zählt" ihre beruflichen Rückschläge. Doch Kilian kommt ihr auf die Schliche.











Solange Jenny so nah am Eiskunstlaufkader ist, möchte Justus lieber Abstand zu Charlie halten. Doch diese Entscheidung bringt ihm neue Schwierigkeiten ein. Imani verheimlicht vor Kilian ihre beruflichen Misserfolge. Als Kilian dahinterkommt, droht die Situation zu eskalieren. Matteo ist dankbar für Bens Unterstützung in Mailand, doch nun weiß Ben mehr über ihn, als Matteo lieb ist.