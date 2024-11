„Alles was zählt“-Vorschau vom 8. November 2024

1 "Alles was zählt": Lucie (l.) wird auf die Probe gestellt, als Simone an ihr Bauchgefühl appelliert. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Simone appelliert in "Alles was zählt" an Lucies Herz. Alexander organisiert ein ungewöhnliches Date.











Justus beauftragt Lucie, ihrem Verdacht nachzugehen. Als Simone davon erfährt, versucht sie, Lucies Herz zu erreichen. Alexander ist dankbar, dass Leyla ihm nichts verraten hat, und organisiert als Dankeschön ein ungewöhnliches Date. Die Umzugskisten aus Mailand kommen an, doch Valea zeigt aus Selbstschutz kein Interesse an ihren Sachen, was Matteo tief verletzt.