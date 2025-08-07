Valea will endlich klare Worte von Johannes und findet eine unerwartete Verbündete. Charlie erlebt ein böses Erwachen.

Nach dem Gespräch mit Ben ist Lucie überzeugt, dass zwischen ihnen nur der richtige Moment fehlt. Doch dann trifft Ben auf eine Frau, mit der die Chemie tatsächlich stimmt. Währenddessen denkt Valea an Johannes’ Bitte um Vergebung zurück – und will ihn nun wütend zur Rede stellen. Vanessa liefert ihr dafür den passenden Plan. Charlie ist zunächst erleichtert, dass Milan die Trennung scheinbar gefasst hinnimmt. Doch dann zeigt er sein wahres Gesicht und verletzt sie gezielt – mit sichtbarem Genuss.

„Alles was zählt“ – Das ist die RTL-Eiskunstlauf-Soap mit Drama-Faktor

„Alles was zählt“ ist eine deutsche Daily Soap, die seit 2006 werktäglich um 19:05 Uhr auf RTL läuft. Im Mittelpunkt der Serie steht ursprünglich das Thema Eiskunstlauf, inzwischen aber vor allem das, was eine echte Soap ausmacht: Liebe, Intrigen, Machtspiele und familiäre Konflikte.

Die Handlung spielt rund um das fiktive Zentrum „Steinkamp Sport & Wellness“, einem Familienunternehmen in Essen. Hier treffen ehrgeizige Sportlerinnen und Sportler, geschäftsorientierte Unternehmer und Menschen mit gebrochenem Herzen aufeinander. Neben sportlichen Karrieren geht es um Beziehungen, Verrat, große Gefühle, Neuanfänge und dramatische Wendungen. Viele der Figuren arbeiten entweder im Sportzentrum, sind Teil der Unternehmerfamilie Steinkamp oder kommen über Umwege ins Geschehen.

Während einige Charaktere wie Simone Steinkamp seit Anfang an dabei sind und das Geschehen prägen, sorgt die Serie mit regelmäßigen Neuzugängen für frische Geschichten. Dabei bleibt der Ton dramatisch, emotional und oft überraschend – klassische Soap-Momente inklusive.

Wer also auf tägliches Drama mit einer sportlichen Kulisse steht, wird bei „Alles was zählt“ fündig. Emotionen, Spannung und reichlich Beziehungsturbulenzen gehören hier zum Alltag.