Valea will endlich klare Worte von Johannes und findet eine unerwartete Verbündete. Charlie erlebt ein böses Erwachen.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Nach dem Gespräch mit Ben ist Lucie überzeugt, dass zwischen ihnen nur der richtige Moment fehlt. Doch dann trifft Ben auf eine Frau, mit der die Chemie tatsächlich stimmt. Währenddessen denkt Valea an Johannes’ Bitte um Vergebung zurück – und will ihn nun wütend zur Rede stellen. Vanessa liefert ihr dafür den passenden Plan. Charlie ist zunächst erleichtert, dass Milan die Trennung scheinbar gefasst hinnimmt. Doch dann zeigt er sein wahres Gesicht und verletzt sie gezielt – mit sichtbarem Genuss.