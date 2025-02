„Alles was zählt“-Vorschau heute: Charlies Kummer gerät außer Kontrolle (7.2.25)

1 "Alles was zählt": Ben (l.) macht Charlie (r.) eine deutliche Ansage. Foto: RTL / Julia Carola Pohle

Charlie stößt in "Alles was zählt" ihre Freunde vor den Kopf. Wird das Konsequenzen haben?











Nach Simones Zustimmung schreiten die Steinkamps zügig voran, ohne zu bemerken, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Nathalie macht es zu schaffen, dass Matteo Essen möglicherweise verlassen könnte, aber sie will sich nicht in die Beziehung zwischen Vater und Tochter einmischen. Unterdessen gerät Charlies zunehmender Kummer immer mehr außer Kontrolle, was ihre Freunde besorgt. Diese Eskalation könnte für Charlie gefährliche Konsequenzen haben.