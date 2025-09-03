Nathalie glaubt, ohne Maximilian klarzukommen, doch er ist zur Stelle, als es drauf ankommt. Dragan gibt alles, um eine Wette zu gewinnen – mit ungewissem Ausgang.

Heute, am 03.09., fällt die Ausstrahlung von "Alles was zählt" um 19:05 Uhr aus, da stattdessen die Basketball-EM mit dem Spiel Finnland gegen Deutschland live gezeigt wird. Die aktuelle Folge 4774 steht bei RTL+ zum Abruf bereit. Eine zeitnahe Wiederholung im Free-TV wird es nicht geben. Am morgigen Tag, dem 04.09., läuft die Serie wie gewohnt um 19:05 Uhr mit der nächsten Folge weiter.

Darum geht es heute bei „Alles was zählt“ Nathalie ist überzeugt, mit Matteo an ihrer Seite unabhängig von Maximilian zu sein. Doch als Diego in eine brenzlige Lage gerät, ist es überraschend Maximilian, der zur Stelle ist.

Gabriella will Essen verlassen, von ihren Gefühlen für Ben überwältigt. Ob sie für Joana und Maximilian doch noch eine Versöhnung in Erwägung zieht?

Dragan will unbedingt die Wette gegen Isabelle gewinnen, doch eine Konkurrenzveranstaltung könnte seinen Plan durchkreuzen.

