„Alles was zählt“-Vorschau heute: Kann Simone Richard umstimmen? (1.10.25)

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Richard weigert sich strikt, eine Reha anzutreten, und sorgt damit für große Sorgen in der Familie. Kann Simone ihn umstimmen? Maximilian sieht in Valea die Gelegenheit, Einfluss auf Nathalie und Matteo zu nehmen, und scheut nicht davor zurück, seine Nichte dafür einzusetzen. Leyla tut sich schwer, Elias eine echte Chance einzuräumen, doch sein Charme lässt sie nicht kalt.