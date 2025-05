Alles was zählt: Julia Augustin ist zurück - Es ist wie nach Hause kommen

Nach vier Jahren kehrt Julia Augustin zu "Alles was zählt" zurück. Wie sie sich heute in ihrer Rolle als Vanessa Steinkamp fühlt und was sie seit ihrem Ausstieg gemacht hat, verrät die Schauspielerin im Interview.

2021 verabschiedete sich Julia Augustin (37) von der RTL-Daily "Alles was zählt" (auch bei RTL+) und ihrer Rolle als Vanessa Steinkamp. Für einen Gastauftritt kehrt sie nun jedoch zurück und wird ab dem 21. Mai (Folge 4.791) dann "für einige Zeit" wieder täglich bei "Alles was zählt" zu sehen sein, wie der Sender im Februar verkündete. Doch wie kam es zu dem Comeback-Auftritt der Schauspielerin?

Julia Augustin: "AWZ" als "zweite Heimat"

"Ganz klassisch eigentlich, ich habe einen Anruf bekommen und dann wurden Gespräche geführt", erzählt Julia Augustin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "'AWZ' ist sowas wie meine zweite Heimat und da fiel es mir natürlich nicht schwer, ja zu sagen." Ihre liebsten Erinnerungen an ihre "AWZ"-Zeit seien die Szenen, "die rund um den Steinkamp-Esstisch stattfinden. Mit vielen emotionalen Momenten, aber auch unendlichen Lachkrämpfen."

Lesen Sie auch

Bei der Rückkehr ans Set sei sie sehr gespannt gewesen, "ob und was sich verändert hat - abgesehen von ein paar neuen Gesichtern ist aber alles beim Alten geblieben", resümiert die Schauspielerin. "Es war und ist alles noch sehr vertraut. Ein bisschen wie nach Hause kommen." Sie habe "immer mal wieder Kontakt" zu ihren Kolleginnen und Kollegen nach ihrem Ausstieg gehabt, "aber natürlich dreht sich der Daily-Kosmos schnell weiter. Umso schöner war es, Tatjana, Silvan und Kaja wiederzusehen und zu merken, dass es sich anfühlt, als wäre ich keinen Tag weg gewesen."

Und wie kehrt ihre Rolle aus der Familie Steinkamp wieder zurück? "Vanessa hat in Seoul an einem sehr interessanten Forschungsprojekt im Labor gearbeitet. Umso mehr freut sie sich, wieder mit lebenden Patienten zu arbeiten", sagt Augustin. In der Rolle fühle sie sich nach wie vor sehr wohl, "was wahrscheinlich daran liegt, dass ich sie mein halbes Leben gespielt habe. Aber auch ich stelle mir noch Fragen und bin dabei, herauszufinden, was sich bei Vanessa in den letzten Jahren verändert hat."

Langfristiges Comeback geplant?

Die Ereignisse bei "AWZ" habe sie seit ihrem Abschied "immer mal wieder phasenweise" verfolgt. "Man muss ja up to date bleiben." Zudem verrät Augustin, wie sie die Zeit nach ihrem Ausstieg verbracht hat: "Ich habe mir mit meinem Verlobten ein altes Haus auf dem Land gekauft, was wir in Eigenleistung sanieren. Außerdem habe ich mich um den Garten, meine Hunde und die Katze gekümmert und für eine Weile erstmal die Seele baumeln lassen. Als mir langweilig wurde, habe ich einen Blick hinter die Kamera geworfen und ein Redaktions-Volontariat gemacht. Das war sehr spannend und ich habe eine Menge gelernt."

Ob sie sich eine langfristige Rückkehr zu "AWZ" vorstellen kann, will Augustin nicht offenbaren: "Das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht! Das wäre ja langweilig." Und wie sehen generell ihre Pläne in der Schauspielwelt aus? "Als Schauspielerin weiß man ja nie genau, was die Zukunft bringt - so bleibt es immer spannend. Schauen wir mal, was wird!"