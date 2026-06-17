Alles was zählt: Francisco Medina feiert erneutes Rekord-Comeback

Francisco Medina verbessert seinen eigenen Comeback-Rekord bei "Alles was zählt": Zum zehnten Mal kehrt er als Maximilian von Altenburg nach Essen zurück - aus einem traurigen Anlass.

Francisco Medina (49) kehrt zum zehnten Mal zu "Alles was zählt" zurück. Wie RTL mitteilte, übertrifft der Schauspieler seinen eigenen Comeback-Rekord. Erst im Juli 2025 war er nach einer Pause zum neunten Mal in die Rolle des Maximilian von Altenburg geschlüpft. Die neue Folge zeigt RTL am 23. Juni um 19:05 Uhr. Seit dem 16. Juni ist sie zudem bei RTL+ verfügbar.

Das erwartet ihn in seiner Comeback-Folge Anlass für seine Rückkehr ist ein Todesfall innerhalb der Familie Steinkamp: Nach dem Tod von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 65) steht die Testamentseröffnung bevor. Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 62) bittet ihren Sohn Maximilian, dafür nach Essen zu kommen. Ein Ausschnitt aus der Folge zeigt Simone Steinkamp, wie sie ihn am Flughafen abholt.

Zuvor hatte sich Maximilian nach einer Eskalation im Konflikt mit den Reichenbachs aus Essen zurückgezogen. Nach Intrigen und Drohungen kam es zu einem Deal, der ihn zur Abreise zwang. Er verließ die Stadt und ließ auch seinen Sohn Diego zurück. Eigentlich dürfte er Essen nicht mehr betreten.

"AWZ"-Fans wünschten sich ihn zurück

Francisco Medina selbst äußerte sich in einem RTL-Clip zu seiner Rückkehr. "Ich bin ja jetzt über die Jahre immer wieder gekommen und gegangen", sagte er. Seit 2007 ist er immer wieder in der Serie zu sehen. Je klarer die Geschichte sei, desto leichter falle ihm der Wiedereinstieg, erzählte er nun. Dass der Schauspieler erneut zurückkehrt, habe auch mit den Fans zu tun. Er bekomme viele Nachrichten wie "Wir vermissen dich" oder "Komm doch zurück". Das Publikum sei somit "ein großer Motor" für ihn.