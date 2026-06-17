Alles was zählt: Francisco Medina feiert erneutes Rekord-Comeback

Francisco Medina verbessert seinen eigenen Comeback-Rekord bei "Alles was zählt": Zum zehnten Mal kehrt er als Maximilian von Altenburg nach Essen zurück - aus einem traurigen Anlass.
Francisco Medina (49) kehrt zum zehnten Mal zu "Alles was zählt" zurück. Wie RTL mitteilte, übertrifft der Schauspieler seinen eigenen Comeback-Rekord. Erst im Juli 2025 war er nach einer Pause zum neunten Mal in die Rolle des Maximilian von Altenburg geschlüpft. Die neue Folge zeigt RTL am 23. Juni um 19:05 Uhr. Seit dem 16. Juni ist sie zudem bei RTL+ verfügbar.