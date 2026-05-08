Der gewaltsame Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele im letzten Dezember hat Hollywood erschüttert. Rita Wilson erinnert sich an ein Paar, das stets fröhlich war und aus allem eine Feier gemacht hat.

Im Dezember 2025 wurde Hollywood von einem Gewaltverbrechen erschüttert. Rob Reiner (1947-2025) und seine Ehefrau Michele (1955-2025) wurden am 14. Dezember tot aufgefunden. Rita Wilson (69) kannte den Regisseur und Schauspieler sowie seine Partnerin seit vielen Jahren und erinnert sich jetzt an ein lebenslustiges Paar.

Wilson, die Ehefrau von Tom Hanks (69), hatte schon in den 1990ern mit Reiner zusammengearbeitet, unter anderem in "Schlaflos in Seattle" und später unter seiner Regie in "An deiner Seite". Es habe "niemand fröhlicheres" als das Paar gegeben und "alles war eine Feier", erinnert sich die Schauspielerin im Gespräch mit dem US-Magazin "People".

Die "Der Pate"- und "Bad Showbiz"-Partys

Rita Wilson erzählt von zwei Beispielen. Einmal hätten die Reiners etwa ein privates Event rund um die ersten beiden "Der Pate"-Filme veranstaltet. "Sie haben vielleicht gegen 15 Uhr mit 'Der Pate' angefangen und als der Film vorbei war, haben sie ein komplettes italienisches Mahl hereinbringen lassen." Nach dem Festmahl wurde dann gemeinsam "Der Pate - Teil II" geschaut.

Ein anderes Mal veranstalten die beiden eine "Bad Showbiz"-Party. Sie trugen allen Gästen auf, deren "schlechteste Performance überhaupt" mitzubringen. Die Clips, egal wie alt, wurden dann vor allen Anwesenden gezeigt. Sie erklärt ihre Gedanken dazu: "Man muss seinen schlimmsten Showbiz-Moment vor all diesen Leuten auf der Leinwand zeigen, aber da alle im selben Boot sitzen, weiß man, dass man irgendwie in Sicherheit ist."

Mitte Dezember waren die Leichen von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele in deren Zuhause in Los Angeles gefunden worden. Den beiden waren Stichwunden zugefügt worden. Nur wenige Stunden später wurde ihr Sohn Nick Reiner (32) wegen des Verdachts auf zweifachen Mord festgenommen. Er plädiert auf "nicht schuldig". Das zuständige Gericht hat die nächste Anhörung laut des Branchenportals "Deadline" kürzlich auf den 15. September terminiert.