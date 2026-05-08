Der gewaltsame Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele im letzten Dezember hat Hollywood erschüttert. Rita Wilson erinnert sich an ein Paar, das stets fröhlich war und aus allem eine Feier gemacht hat.
Im Dezember 2025 wurde Hollywood von einem Gewaltverbrechen erschüttert. Rob Reiner (1947-2025) und seine Ehefrau Michele (1955-2025) wurden am 14. Dezember tot aufgefunden. Rita Wilson (69) kannte den Regisseur und Schauspieler sowie seine Partnerin seit vielen Jahren und erinnert sich jetzt an ein lebenslustiges Paar.