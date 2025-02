2023 bewiesen Justin Dippl und Arben Zekic beim "Sommerhaus der Stars", was für ein gutes Team sie sind - jetzt ist alles aus. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", erklärt Dippl auf Instagram zum Liebes-Aus.











Justine Dippl ist wieder Single. Das hat die Reality-TV-Bekanntheit am 18. Februar in mehreren Instagram-Storys sowie in einem Beitrag bekannt gegeben. Seit Anfang 2022 war die Ex-Ehefrau von Joey Heindle (31) mit Arben Zekic (29) liiert, wenige Monate davon verheiratet. 2023 belegten die zweifachen Eltern den zweiten Platz in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars".