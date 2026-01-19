Alles steht Kopf 2 verdrängt: Zoomania 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Die Disney-Fortsetzung "Zoomania 2" hat weltweit schon 1,7 Milliarden US-Dollar eingespielt und damit "Alles steht Kopf 2" vom Thron der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten gestoßen.

Judy Hopps und Nick Wilde haben es geschafft: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,7 Milliarden US-Dollar hat sich "Zoomania 2" an die Spitze aller Hollywood-Animationsfilme gesetzt. Damit überholte die Disney-Fortsetzung inzwischen den bisherigen Rekordhalter "Alles steht Kopf 2", der 2024 mit 1,69 Milliarden Dollar denkbar knapp an dieser Grenze gescheitert war.

In der ewigen Rangliste aller Filme belegt "Zoomania 2" nun den neunten Platz - hinter "Spider-Man: No Way Home" (1,9 Milliarden). Ganz oben thront weiterhin "Avatar" mit 2,9 Milliarden Dollar. Dessen zweite Fortsetzung "Fire and Ash", die aktuell im Kino zu sehen ist, liegt mit 1,3 Milliarden Dollar derzeit auf Rang 24.

Disney-Chef ist "unglaublich stolz"

"Dieser Meilenstein gebührt in erster Linie den Fans auf der ganzen Welt, deren Begeisterung ihn möglich gemacht hat", erklärte Alan Bergman, Co-Vorsitzender von Disney Entertainment, laut einer Pressemitteilung über den "Zoomania 2"-Erfolg. Er sei "unglaublich stolz" auf die Filmemacher Jared Bush, Byron Howard und Yvett Merino sowie das gesamte Team der Walt Disney Animation Studios.

Bereits der Kinostart verlief furios: Über das Thanksgiving-Wochenende spielte "Zoomania 2" in fünf Tagen satte 560 Millionen Dollar weltweit ein - allein 156 Millionen davon in Nordamerika. Damit stellte das Sequel bereits einen neuen Rekord für das höchste globale Startwochenende eines Animationsfilms auf. Auch als schnellster Animationsfilm, der die Milliarden-Marke knackte, ging "Zoomania 2" in die Geschichte ein.

Besonders China liebt die tierische Metropole

Bemerkenswert ist der Erfolg in China, wo Hollywood-Produktionen seit der Pandemie einen schweren Stand haben. Dort spielte "Zoomania 2" laut "Variety" bislang 619 Millionen Dollar ein - das zweithöchste Ergebnis für einen Hollywood-Film nach "Avengers: Endgame" mit 632 Millionen.