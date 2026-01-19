Alles steht Kopf 2 verdrängt: Zoomania 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Die Disney-Fortsetzung "Zoomania 2" hat weltweit schon 1,7 Milliarden US-Dollar eingespielt und damit "Alles steht Kopf 2" vom Thron der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten gestoßen.
Judy Hopps und Nick Wilde haben es geschafft: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,7 Milliarden US-Dollar hat sich "Zoomania 2" an die Spitze aller Hollywood-Animationsfilme gesetzt. Damit überholte die Disney-Fortsetzung inzwischen den bisherigen Rekordhalter "Alles steht Kopf 2", der 2024 mit 1,69 Milliarden Dollar denkbar knapp an dieser Grenze gescheitert war.