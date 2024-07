Alles steht Kopf 2 überholt Die Unglaublichen 2: Erfolgreichster Film der Pixar-Geschichte

1 Die aus Teil eins bekannten Emotionen um Freude stehen in "Alles steht Kopf 2" vor neuen Herausforderungen. Foto: Disney/Pixar

Der Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" eilt von Erfolg zu Erfolg. Nachdem bereits die Milliardengrenze beim Einspielergebnis geknackt werden konnte, avancierte der Titel jetzt zum erfolgreichsten Pixar-Film überhaupt.











Der Animationsfilm-Erfolg "Alles steht Kopf 2", der erst am 12. Juni in den deutschen Kinos gestartet ist, hat sich mit Leichtigkeit zum erfolgreichsten Titel in der langen Geschichte der legendären Pixar Animation Studios gemausert. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, zog "Alles steht Kopf 2" beim weltweiten Einspielergebnis am vorherigen Pixar-Spitzenreiter "Die Unglaublichen 2" aus dem Jahr 2018 vorbei. Letzterer Titel, ebenfalls eine Fortsetzung, hatte an den globalen Kinokassen Einnahmen von 1,24 Milliarden US-Dollar generiert. "Alles steht Kopf 2" steht jetzt schon bei einem Einspielergebnis von 1,25 Milliarden Dollar - und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.