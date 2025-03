Alles sitzt und hält: Heidi Klum testet ihr Oscar-Kleid auf dem Trampolin

Heidi Klum (51) ist seit Jahren Stammgast bei Elton Johns (77) jährlicher Oscar-Party seiner "AIDS Foundation". Klar, dass sie auch 2025 wieder dabei war. Zu der Gala erschien sie in einer Luxusrobe der ägyptischen Modedesignerin Marmar Halim, die sehr tief ausgeschnitten war. Dass auch wirklich nichts verrutschen kann, testete das Model vorab auf dem Trampolin in seinem Garten.

"Happy Oscars"

Wie ein Video auf Klums Instagram-Account beweist, hat das Kleid den ungewöhnlichen Härtetest bestanden. "Happy Oscars" ruft die vierfache Mutter darin und springt jauchzend im Designeroutfit auf und ab. Dabei bleibt das schwarze, asymmetrisch geschnittene Dress da, wo es bleiben soll.

Somit stand der ausgelassenen Party, bei der die Oscar-Verleihung übertragen wird, nichts mehr im Wege. Wie Klum in ihren Instagram-Storys zeigte, traf sie dort neben Kolleginnen wie Elizabeth Hurley (59) auch auf einstige Schützlinge. Mit Alex Mariah Peter (27), die "Germany's next Topmodel" 2021 gewann, sowie Jermaine Kokoú Kothé (20), dem ersten männlichen Sieger aus der Staffel 2024, tauschte sie Wangenküsschen aus. Auch das Essen filmte sie für ihre mehr als zwölf Millionen Follower. So gab es für die Gäste unter anderem Burger und Schoko-Erdbeeren.

Gatte Tom geht auf Tour

Im Gegensatz zu den Vorjahren war Heidi Klum ohne ihren Ehemann erschienen. Denn Tom Kaulitz (35) steckt in den letzten Vorbereitungen für die Europatour seiner Band Tokio Hotel, die am 4. März in Ludwigsburg startet. Am Wochenende teilte die Band auf Instagram mit, dass der letzte Probentag erfolgreich absolviert wurde.