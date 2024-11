Alles Liebe-Release am 1. November: Joy Denalane über Max Herre: So funktioniert das Paar als Musikduo

1 Joy Denalane und Max Herre gehen gemeinsam auf Tour. Foto: Oliver Helbig

Joy Denalane spricht im Interview über das erste gemeinsame Album und die Tour mit ihrem Partner Max Herre, über die Stärken und Schwächen des jeweils anderen in der Zusammenarbeit und über das gemeinsame Leben in Berlin.











Joy Denalane (51) und Max Herre (51) veröffentlichen am 1. November ihr erstes gemeinsames Album "Alles Liebe". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Joy Denalane, was das Paar durch die Zusammenarbeit über seine Liebe gelernt hat. Zudem erzählt sie, wie sich die Stärken und Schwächen der beiden ausgleichen, warum ihr Tourleben strukturierter als gedacht abläuft und ob sie sich vorstellen könnten, nicht mehr in Berlin zu wohnen.