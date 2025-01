Alles ist abgebrannt: Feuer in L.A. zerstörte Haus von Schauspieler Hannes Jaenicke

Hannes Jaenicke (64) hat sein Haus in Los Angeles an die verheerenden Waldbrände verloren. Der Schauspieler berichtete dem "Bunte"-Magazin von seinem zerstörten Zweitwohnsitz im Stadtteil Pacific Palisades: "Es ist die Hölle. Alles ist abgebrannt." Jaenicke selbst habe rechtzeitig vor dem Feuer fliehen können. Zudem erhoffe er sich, das Haus zukünftig wieder neu errichten zu können.

Hannes Jaenicke ist Wassersport-Fan

Für den Schauspieler, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war es sein zweites Zuhause. Seinen Hauptwohnsitz hat er im bayerischen Utting am Ammersee. Dennoch hatte das Haus in Übersee "Bunte" zufolge aufgrund seiner Begeisterung für den Wassersport einen besonderen Stellenwert. Er habe die Gelegenheit regelmäßig genutzt, seiner Leidenschaft in Los Angeles nachzugehen.

Wie er 2022 im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erzählte, habe er "mal ein größeres Boot" in der südkalifornischen Stadt besessen. Da er viel auf Reisen war und die Reparaturen einiges an Zeit beansprucht hätten, sei es zu aufwendig geworden.

Weiterer deutscher Schauspieler betroffen

Jaenicke verlor nicht als einziger deutscher Promi sein Haus in Los Angeles. Auch Schauspieler, Musiker und Maler Armin Mueller-Stahl (94) musste bereits um sein Anwesen trauern, wie der "NDR" vergangene Woche unter Berufung auf eine private Quelle berichtete. Der Künstler wohnte in dem Haus in Pacific Palisades, wenn er seine Zeit nicht in Sierksdorf an der Ostsee verbrachte.

In Los Angeles wüten die zwei großen Feuer weiter, jedoch kann die Feuerwehr einen kleinen Erfolg verzeichnen. Zwei Beiträgen auf der Nachrichtenplattform X zufolge dämmte sie den Brand in Pacific Palisades am gestrigen Samstag (18. Januar) um 6 Prozent ein. Demnach sei es inzwischen zu 49 Prozent unter Kontrolle. Das Eaton-Feuer hätten die Feuerwehrleute weiterhin zu 73 Prozent unter Kontrolle.