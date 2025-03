Alles im Loth! erscheint am 5. März: Kader Loth und Ismet Atli: Wir sind nicht das typische Paar

TV-Bekanntheit Kader Loth und ihr Ehemann Ismet "Isi" Atli sind ab dem 5. März in ihrer eigenen Doku-Soap "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" zu sehen. Was die Fans von seinem neuen Format erwarten dürfen, verrät das Paar jetzt im Interview.

Am 5. März erscheint auf RTLzwei "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story", eine neue Doku-Soap von Reality-TV-Urgestein Kader Loth (52) und Ehemann Ismet "Isi" Atli (54). In der Show wird das Ehepaar bei der Umsetzung einer Geschäftsidee begleitet: Loth und Atli haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Beauty-Salon zu eröffnen. Warum sie sich für dieses Projekt entschieden haben und welche Einblicke sie ihren Fans noch geben werden, verraten Loth und Atli im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Sie bekommen mit "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" eine eigene Doku-Soap bei RTLzwei- wie fühlt sich das an?

Ismet Atli: Richtig genial.

Kader Loth: Es ist schön. Endlich können wir etwas drehen, was uns widerspiegelt. Es geht um uns und unser Leben.

Ein Beauty-Salon soll es sein - warum?

Loth: Ich habe die vergangenen Jahre gespart und wollte mein Geld in etwas Sinnvolleres investieren und mir nicht materielle Dinge zulegen. Ich habe auch Zukunftsängste. Ich bin ein Sicherheitsmensch, für mich war immer wichtig, an morgen zu denken. Deswegen habe ich gesagt, ich mache etwas, das zu mir passt. Die Motivation war, ein zweites wirtschaftliches Standbein aufzubauen. Und ich habe immer davon geträumt, einen eigenen Salon zu haben.

Was dürfen die Zuschauer in der Doku-Soap von Ihnen erwarten?

Loth: Wir werden sehr viel emotionale, aber auch witzige Momente in unserer Beziehung zeigen. Wir sprechen über unsere Kindheit - was wir bis jetzt nicht gemacht haben - über unsere Beziehung, was wir für Ups und Downs durchgemacht haben. Wir sind nicht das typische Paar, das in der Öffentlichkeit über alles redet. Diesmal haben wir über Dinge geredet, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste - von guten und schlechten Zeiten. (lacht)

Was macht Ihre Soap so besonders?

Loth: Unsere Doku "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" ist ein Mix von allem. Ich stehe eigentlich für Luxus und Glamour - dieses Mal werden die Zuschauer eine andere Seite von mir kennenlernen. Ich wurde nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, auch ich muss darum kämpfen, Geld zu verdienen. Es geht um die authentische Kader Loth.

Wünschen Sie sich da nicht auch mal ein wenig Privatsphäre?

Loth: Mit unserer Doku-Soap ist es natürlich etwas anderes, aber eigentlich spielt sich unser Privatleben nicht immer in der Öffentlichkeit ab. Wir versuchen auch, ein bisschen mehr unser Privatleben zu pflegen. Natürlich gibt es Themen, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß, man muss ja nicht alles preisgeben.

Frau Loth, Sie gehören seit zwei Jahrzehnten zur Entertainment-Branche. Herr Atli, Sie finden erst seit wenigen Jahren im Fernsehen statt - wie ist das für Sie?

Atli: Ich bereue es, dass ich so spät angefangen habe. Hätte ich gewusst, dass die Zuschauer mich so willkommen heißen und dass das so viel Spaß macht, hätte ich schon viel früher angefangen.

Loth: Er leidet ein bisschen darunter, dass er immer als "Mann von..." wahrgenommen wird. (lacht)

Atli: Das ist nicht schlimm, Kader Loth ist nun mal ein Riesenname.

Wünschen Sie sich manchmal, auch allein im Fernsehen stattzufinden?

Atli: Auf jeden Fall. Ich wäre gern im Dschungelcamp dabei. Mich reizt die Challenge hier.

Loth: Sein Traum ist es, nächstes Jahr dabei zu sein. Er möchte gerne aus meinem Schatten treten, mehr eigene Projekte machen.