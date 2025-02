Kader Loth und Ehemann Isi sind bald in einer neuen Doku-Soap zu sehen. In "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" dreht sich alles um die Erfüllung eines großen Traums.

Reality-TV-Urgestein Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet "Isi" Atli rücken in den Mittelpunkt einer neuen RTLzwei-Doku-Soap. In "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" wird das Paar bei der Umsetzung einer Geschäftsidee begleitet.

Laut Ankündigung des Senders geht es um die Eröffnung eines Beautysalons im Zentrum von Berlin. Dieser ist nicht nur ein Lebenstraum der Reality-Queen, er soll auch eine lukrative Einnahmequelle werden. Doch für die Renovierung müssen die beiden erst einmal Geld in die Hand nehmen. Nicht nur das knapp bemessene Budget von 50.000 Euro stellt das Paar vor eine Herausforderung, auch der Umbau selbst und der Zeitplan werden zur Challenge. Der Renovierungsfrust geht auch nicht spurlos an der Beziehung der beiden vorüber.



RTLzwei kündigt "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" für den 5. März an und steht sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ bereit.

Weitere Pärchen-Doku-Soap

Erst Ende Januar hatte der Sender den Sendetermin einer weiteren Doku-Soap über ein bekanntes Pärchen angekündigt: Das vierteilige Format "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" begleitet Realitystar Cosimo Citiolo (43) und seine Verlobte Nathalie Gaus bei ihren Hochzeitsvorbereitungen. Dabei seien "Amore, Chaos und jede Menge Emotionen vorprogrammiert". Denn die Meinungen des Paares in Sachen Hochzeit gehen auseinander: Sie träumt von einer echten Märchenhochzeit, er denkt an den Geldbeutel. Zu sehen sind die Folgen ab Mittwoch, 19. Februar zur Primetime (auf RTL+ bereits ab dem 12. Februar).