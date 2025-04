Mit einem Moment der Stille hat Tom Cruise (62) seinen "Top Gun"-Kollegen Val Kilmer (1959-2025), der am Dienstag im Alter von 65 Jahren verstorben ist, auf der CinemaCon geehrt. Dem Magazin "Variety" zufolge veranlasste der Schauspieler eine berührende Gedenkminute.

Auf dem jährlichen Branchenevent in Las Vegas stand Tom Cruise für die Promotion seines Films "Mission: Impossible - The Final Reckoning" auf der Bühne. Bevor er begonnen habe, von seinen Stunts zu erzählen, bat Cruise das Publikum, sich ihm einer Schweigeminute für Kilmer anzuschließen.

Lesen Sie auch

"Ich möchte einen lieben Freund von mir, Val Kilmer, ehren", würdigte Cruise den verstorbenen Schauspieler. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich seine Arbeit bewundere, wie dankbar und geehrt ich war, als er zu 'Top Gun' kam und später für 'Top Gun: Maverick' zurückkam. Ich denke, es wäre wirklich schön, wenn wir einen Moment zusammen für ihn innehalten könnten, weil er Filme liebte und uns allen viel gab. Denken Sie einfach an all die wunderbaren Zeiten, die wir mit ihm hatten." Nach der Schweigeminute erklärte der 62-Jährige: "Ich wünsche dir alles Gute auf deiner nächsten Reise."

Cruise und Kilmer lernten sich am Set von "Top Gun" (1986) kennen, in dem sie die rivalisierenden Kampfpiloten Maverick und Iceman mimten. Fast vier Jahrzehnte später trafen sie sich für "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022 wieder, in dem Kilmer für eine Sequenz zurückkehrte. Es war sein letzter Auftritt vor einer Filmkamera.

Auch andere "Top Gun" Stars trauern öffentlich

Anthony Edwards (62) aus dem Original "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" aus dem Jahr 1986, erklärte dem "People"-Magazin: "Val Kilmer hat in seinem Leben als Künstler ein Werk geschaffen, das so viele Menschen in so vielen Medien berührt hat. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht."

Danny Ramirez (32), der in "Top Gun: Maverick" zu sehen war, schrieb in einer Instagram-Story: "Ich fühlte mich gesegnet, im selben Raum gewesen zu sein. Ein brillanter und großzügiger Künstler und einer der coolsten. Ruhe in Frieden, Val."