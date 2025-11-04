Alles geklärt: Tori Spelling und Dean McDermott stimmen der Scheidung zu

Die Scheidung von Tori Spelling (52) und Dean McDermott (58) ist offenbar so gut wie durch. Der "Beverly Hills, 90210"-Star und der Schauspieler haben den Bedingungen für die Scheidung im Oktober zugestimmt und entsprechende Unterlagen unterzeichnet, berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Diese seien am 3. November eingereicht worden.

Sie müssen noch schriftliche Bestätigungen einreichen In den Unterlagen heißt es demnach, dass beide dem Gericht jeweils noch schriftliche Bestätigungen vorlegen werden, laut derer die Scheidung nicht angefochten werden soll. Im März 2024 war erstmals bekannt geworden, dass Spelling die Scheidung beantragt hatte. Damals wurde bereits berichtet, dass sie ein Ehegattenunterhalt fordere. Unterhalt für Spelling und ihre Kinder sei demnach nun "angeordnet" worden.

Die Schauspieler sollen sich einst bei den Dreharbeiten zum TV-Film "Mind Over Murder" erstmals kennengelernt haben. Sie haben im Jahr 2006 geheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder. Nach Beziehungskrisen verkündete das Paar im Sommer 2023 seine Trennung. Als Trennungsdatum sei in den Gerichtsunterlagen der 17. Juni 2023 angegeben worden, als Grund für die Scheidung die in Hollywood-Kreisen oftmals dafür herangezogenen "unüberbrückbaren Differenzen".

Trotz der Trennung scheinen Spelling und McDermott weiterhin eine recht gute Beziehung zu pflegen. So wünschte sie ihm etwa zum Vatertag, der in den USA Mitte Juni gefeiert wurde, bei Instagram alles Gute. Sie sprach zu Familienbildern von McDermott als "coolem Co-Elternteil".