Alles geklärt: Tori Spelling und Dean McDermott stimmen der Scheidung zu

"Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling und Dean McDermott gehen künftig wohl auch ganz offiziell getrennte Wege. Laut neuer Gerichtsunterlagen sollen beide Seiten einer Scheidung zustimmen.
Die Scheidung von Tori Spelling (52) und Dean McDermott (58) ist offenbar so gut wie durch. Der "Beverly Hills, 90210"-Star und der Schauspieler haben den Bedingungen für die Scheidung im Oktober zugestimmt und entsprechende Unterlagen unterzeichnet, berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente. Diese seien am 3. November eingereicht worden.