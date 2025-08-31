Guillermo del Toros stargespickte "Frankenstein"-Adaption hat bei ihrer Premiere in Venedig für viel Aufsehen gesorgt. Der Applaus des anwesenden Publikums wollte nicht enden.
Mit der Premiere seines neuen Films "Frankenstein" hat Guillermo del Toro (60) den Höhepunkt eines jahrzehntelangen Bestrebens auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Laut Berichten der US-Branchenmagazine "Variety" und "The Hollywood Reporter" ließ sich der bekannte Regisseur zusammen mit seinem Cast nach der Vorführung minutenlang bejubeln - und wurde dabei sichtlich emotional.