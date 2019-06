1 Donald Trump schiebt den Medien den Schwarzen Peter zu Foto: Christy Bowe/Globe Photos via ZUMA Wire/ImageCollect

Herzogin Meghan sei "böse"? Diese Beschreibung will Donald Trump niemals gewählt haben. Bei Twitter wehrt er sich gegen "Fake News" und fordert eine Entschuldigung seitens der Medien.

US-Präsident Donald Trump (72) hat sich bei Twitter zu seinem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Sun" geäußert. Darin soll er Herzogin Meghan (37) als "böse" bezeichnet haben. Eine Lüge, meint er jetzt. "Ich habe Meghan Markle nie 'böse' genannt." Die vermeintliche Aussage bezeichnet er als "Fake News". Dass sich "CNN, 'The New York Times' und andere" dafür entschuldigen würden, bezweifle er stark.

Zum Hintergrund

Vor seiner Großbritannien-Reise am Montag wurde Trump von einem Journalisten gefragt, was er von Herzogin Meghans früheren Aussagen, der 72-Jährige sei "frauenfeindlich" und "umstritten", halte. Die Antwort des amtierenden US-Präsidenten: "Was soll ich sagen? Ich wusste nicht, dass sie so böse ist." Diese Worte will er nun jedoch niemals laut ausgesprochen haben. Dumm nur, dass die Zeitung auch eine Audioaufnahme des Interviews veröffentlicht hat, in der Trump exakt diese Wortwahl trifft.