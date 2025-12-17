Alles eine Frage der Organisation: So feiern Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres Weihnachten

Bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres ist Weihnachten jedes Jahr anders - doch für den Unternehmer gibt es einen festen Fixpunkt: Seit er Opa ist, zählt für ihn vor allem Zeit mit seinen Enkelkindern.
Ihre Familie lebt auf verschiedenen Kontinenten - für Carsten Maschmeyer (66) und seine Frau Veronica Ferres (60) ist Weihnachten deshalb vor allem eine Frage der Organisation. "Wir haben uns daran gewöhnt, dass es jedes Jahr ein wenig anders ist. Wir feiern immer dort, wo es für die meisten Familienmitglieder einfacher ist, hinzukommen", erzählt der Unternehmer und "Die Höhle der Löwen"-Star im Interview mit spot on news. Bei aller Flexibilität sollen die gemeinsamen Traditionen dabei dennoch nicht auf der Strecke bleiben.