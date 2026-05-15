Seit 18 Jahren galten sie als eines der harmonischsten Paare Hollywoods - jetzt ist es vorbei: "American Pie"-Schauspieler Jason Biggs und seine Frau Jenny Mollen gehen getrennte Wege.

Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (46) sind kein Paar mehr. Das bestätigte ein Sprecher der beiden am Donnerstag gegenüber dem US-Magazin "People". Demnach haben sich der Schauspieler, bekannt als Hauptdarsteller der "American Pie"-Filmreihe, und die Autorin und Schauspielerin nach 18 Ehejahren getrennt. Der Fokus liege nun auf dem Wohl ihrer beiden Söhne Sid (12) und Lazlo (8).

"Sie verstehen sich gut und konzentrieren sich darauf, ihre beiden Jungs großzuziehen", heißt es in der Erklärung des Sprechers. Eine Quelle aus dem Umfeld des Ex-Paares betonte zudem, Biggs und Mollen seien "sehr miteinander verbunden" und man zweifle nicht daran, dass sie sich auch langfristig gut miteinander verstehen werden. Auch Biggs' 48. Geburtstag am Dienstag habe die Familie zusammen verbracht.

18 Jahre Blitzehe

Jason Biggs und Jenny Mollen lernten sich 2007 am Set der romantischen Komödie "My Best Friend's Girl" mit Kate Hudson und Dane Cook kennen, der mit einer Nominierung für die Goldene Himbeere wenig Ruhm erntete, für die beiden Schauspieler aber folgenreich war. Im Januar 2008 wurden sie ein Paar, schon im April desselben Jahres heirateten sie heimlich in kleinem Rahmen. Im Juli 2008 folgten eine zweite Zeremonie mit rund 40 Gästen im kalifornischen Napa Valley.

Ihr Privatleben hielt das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, besonders ihre beiden gemeinsamen Söhne schützten sie vor dem Rampenlicht. Die Jungs kamen 2014 und 2018 zur Welt. Vor der Kamera zeigten sie sich allerdings häufiger gemeinsam: Aktuell sind beide zusammen in der Komödie "Influenced" zu sehen, die erst vergangene Woche in den USA im Kino anlief.

Nur auf Instagram gab Mollen seltene Einblicke in ihre Ehe. Im November 2025 postete sie etwa ein gemeinsames Foto, auf dem beide harmlos in die Linse lächeln. "Ein völlig zugängliches Paar, das nicht versucht, euch zu verführen", schrieb sie dazu. Kurz zuvor hatten sie ihren letzten öffentlichen Auftritt beim Turin Filmfestival absolviert.