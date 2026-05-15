Seit 18 Jahren galten sie als eines der harmonischsten Paare Hollywoods - jetzt ist es vorbei: "American Pie"-Schauspieler Jason Biggs und seine Frau Jenny Mollen gehen getrennte Wege.
Jason Biggs (48) und Jenny Mollen (46) sind kein Paar mehr. Das bestätigte ein Sprecher der beiden am Donnerstag gegenüber dem US-Magazin "People". Demnach haben sich der Schauspieler, bekannt als Hauptdarsteller der "American Pie"-Filmreihe, und die Autorin und Schauspielerin nach 18 Ehejahren getrennt. Der Fokus liege nun auf dem Wohl ihrer beiden Söhne Sid (12) und Lazlo (8).