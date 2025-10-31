Baden-Württemberg: Haben an Allerheiligen die Bäcker offen?

1 Die Bäcker dürfen an Allerheiligen für 3 Stunden öffnen. Foto: Yc-Fotografia / shutterstock.com

Allerheiligen ist in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Für Bäckereien gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.











Link kopiert



Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 LadÖG BW dürfen Bäckereien an Feiertagen wie Allerheiligen für drei Stunden öffnen. Die Uhrzeit ist nicht vorgegeben. Die Bäckereien können also selbst entscheiden, von wann bis wann sie öffnen. Viele Bäckereien haben an Allerheiligen von 8:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Eine Garantie, dass der Bäcker um die Ecke geöffnet hat, gibt es aber nicht. Denn ob die Filialen öffnen oder nicht, bleibt den Betreibern überlassen.