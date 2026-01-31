Das diesjährige Dschungelcamp musste sich von seinem ersten Promi verabschieden. Zuvor gab es die obligatorischen Lästereien und ein brisantes Duo trat zur Prüfung an.
Der achte Tag der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitagabend über die Bühne gegangen (RTL, auch bei RTL+ abrufbar). Dieses Mal musste ein Star das Camp verlassen. Zur Auswahl standen alle zwölf eingezogenen Promis: Musiker Gil Ofarim (43), Unternehmerin Simone Ballack (49), "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58), die Schauspielstars Mirja du Mont (50), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger jr. (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) sowie die Reality-Persönlichkeiten Patrick Romer (30), Umut Tekin (28), Ariel (22), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32). Vor dem ersten Auszug wurde jedoch deutlich, dass die diesjährigen Dschungelcamp-Geschichten wohl gesetzt sind.