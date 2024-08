1 Sarah und Dominic Harrison bilden eines der erfolgreichsten Influencer-Paare Deutschlands. Foto: IMAGO/Newscom World/Chr. Stiefler

In den vergangenen Tagen gab Sarah Harrison noch einige Rückblicke auf ihre dritte Schwangerschaft. Am 5. August konnten sie und Ehemann Dominic dann endlich Tochter Alea in die Arme schließen.











Dominic und Sarah Harrison (beide 33) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Wie sie auf ihren Instagram-Accounts bekannt gaben, erblickte Tochter Alea am 5. August per Kaiserschnitt das Licht der Welt in Dubai. Bereits im Vorfeld hatten sie Geschlecht und Namen verraten.