Die alleinerziehende Fellbacherin Denise Dakis sucht dringend eine Wohnung. Doch selbst vielversprechende Besichtigungen haben sich zerschlagen – hauptsächlich wegen zu teurer Miete.
Der Brief, oder wie Denise Dakis es nennt – der Schock – kommt im Mai. In einem offiziellen Schreiben kündigt ihr Vermieter das an, was er ihr mündlich bereits einen Monat vorher angedeutet hat: Er möchte erstens die Miete erhöhen und zweitens die Wohnung im Fellbacher Stadtteil Oeffingen, in der Denise Dakis mit ihren beiden Töchtern und Hund Mojo wohnt, verkaufen.