1 Nicole Lorenz hat ALS. Sie wünsche sich mehr Unterstützung – „vor allem für meinen Sohn“, übermittelt sie per Talker. Foto: Gottfried / Stoppel

Nicole Lorenz aus dem Rems-Murr-Kreis hat Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Die Alleinerziehende wird künstlich beatmet, kann nur über ihre Augen kommunizieren. Ihr Sohn (15) lebt bei ihr. Vom Krankenbett aus kämpft sie um mehr Unterstützung.









Die Frau, die noch alles konnte, findet sich überall in der Wohnung. Man sieht sie sich rekeln am Strand, die langen Beine im Sand. Man sieht sie mit der besten Freundin feiern und um die Wette strahlen. Man sieht sie ihren Sohn fest an sich drückend. Man sieht die beiden Hand in Hand, die Mutter und den Jungen, hinter sich das Meer. Die gerahmten Fotos verströmen Leichtigkeit. Eine Pflegekraft hat sie aufgehängt. Der heutige Alltag von Nicole Lorenz, gerade 43 Jahre alt geworden, ist ein anderer. Und auch der ihres Sohnes, der bei ihr lebt.