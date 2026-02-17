Die Pflege eines geliebten Menschen mit Demenz verlangt Angehörigen viel ab. Es ist nicht einfach, eine Auszeit für sich oder einen gemeinsamen Urlaub zu planen. Hier wichtige Tipps, wie es klappt.
Unruhe, immer wieder die gleichen Fragen, mögliche Aggressionen und anderes Verhalten von demenzkranken Menschen verlangt von Angehörigen Unmengen an Kraft und Verständnis. Wer sich um eine pflegebedürftige Person mit Demenz kümmert, muss stellenweise schier unendliche Geduld aufbringen. Auch von Tag zu Tag mitzubekommen, wie ein geliebter Mensch immer weiter in seiner eigenen Welt versinkt, ist eine riesige Belastung.