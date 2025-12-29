Mit einer Allee, die an die Prachtstraße von Paris erinnert, soll die Einkaufsstraße in Endersbach zur Flaniermeile werden. Was steckt hinter den ambitionierten Plänen?
Was haben die Champs-Élysées und die Strümpfelbacher Straße in Weinstadt gemeinsam? Bislang wenig bis gar nichts. Mit viel gutem Willen könnte man vorbringen, dass es in Letzterer ebenfalls Läden gibt und sie eine Verkehrsader ist. Doch das soll sich ändern, zumindest optisch. Denn im Zuge der geplanten Sanierung und Umgestaltung, wofür der Gemeinderat jüngst mehrheitlich den Baubeschluss gefasst hat, soll die Endersbacher Einkaufsstraße Alleecharakter bekommen, wie der Baubürgermeister Thomas Deißler erläutert: „Es wird eine ‚fliegende Hecke‘ angelegt, die wie bei der Champs-Élysées auf das Viadukt zuführt.“