Alle waren schon mal da: The Voice of Germany: Das sind die neuen Coaches

Neues von "The Voice of Germany": In der neuen Staffel werden Shirin David, Smudo und Michi Beck, Rea Garvey sowie Nico Santos die neuen Coaches. Alles altbekannte Gesichter der Show - doch in dieser Konstellation neu.

Die 15. Staffel der Musikshow "The Voice of Germany" bekommt 2025 eine neue Coach-Konstellation. Wie die Sender ProSieben und Sat.1 am Ostersonntag mitteilten, nehmen Shirin David, Smudo und Michi Beck, Nico Santos sowie Rea Garvey in der kommenden Staffel auf den berühmten roten Stühlen Platz.

Es ist das erste Mal, dass diese fünf Künstler gemeinsam als Coaches auftreten. Erfahrung haben sie alle mannigfach: Die Rapperin David saß 2023 schon einmal auf den roten Drehstühlen bei "The Voice of Germany". Das Coach-Duo Michi Beck und Smudo war von der vierten bis zur achten Staffel der Show als Coaches dabei und später bei "The Voice Kids".

Rea Garvey war schon von Anfang an der Gesangs-Castingshow dabei, legte aber immer wieder Pausen ein. Zuletzt saß er 2022 in der zwölften Staffel auf dem roten Stuhl. Nico Santos war von der neunten bis zur elften Staffel Teil der Show.

"Fünf erfahrene Profis und Publikumslieblinge"

"Fünf erfahrene Profis und Publikumslieblinge, zum ersten Mal in dieser Konstellation am Buzzer - willkommen zurück in der Musikshow", freut sich Sat.1-Senderchef Marc Rasmus in der Pressemitteilung über die neue Konstellation. ProSieben-Chef Hannes Hiller ergänzt: "Ich bin sehr gespannt, ob sich Shirin David oder Nico Santos erstmals zum Sieg zaubern oder sich unsere Doppelstuhl-Coaches Michi Beck und Smudo oder Rea Garvey einen weiteren Titel sichern."

Erst einen Tag zuvor war bekannt geworden, dass die bisherige Coaches-Konstellation komplett ausgetauscht werde. Zuletzt hatten Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster die neuen Musiktalente unter ihre Fittiche genommen.

Moderiert wird die neue Staffel erneut von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die Aufzeichnungen der sogenannten Blind Auditions beginnen am 9. Mai in Berlin. Die 15. Staffel wird ab Herbst 2025 bei ProSieben, Sat.1 sowie kostenlos auf der Streamingplattform Joyn zu sehen sein.