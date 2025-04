Alle waren schon mal da: Das sind die fünf neuen Coaches bei „The Voice of Germany“

1 Richtig kreativ ist die neue Zusammensetzung allerdings nicht, denn alle Musikstars waren bereits in früheren Staffeln dabei. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Coachwechsel bei „The Voice of Germany": Die Musikshow verkündet an Ostern fünf neue Coaches für die nächste Staffel. Dabei sind viele alte Hasen.











Die Musikshow „The Voice of Germany“ wechselt zur kommenden Staffel ihre Coaches komplett durch. In den neuen Folgen, die ab Mai in Berlin aufgezeichnet und ab Herbst zu sehen sein werden, gehen der irische Musiker Rea Garvey (51), Rapperin Shirin David (30), Popsänger Nico Santos (32), sowie Michi und Smudo von den Fantastischen Vier (beide 57) auf Talentsuche. Das teilten die Sender ProSieben und Sat.1 der Deutschen Presse-Agentur mit.